Баста дал концерт 19 декабря в концертном зале Stereo Plaza.

Вчера состоялся концерт известного российского рэпера Басты. Перед началом шоу артиста встречали с фаерами и плакатами с гневными надписями: "Баста = Путин", "Полный запрет выступлений москвоартистов", "Московские артисты = московские танки".

Отметим, ранее Баста был внесен в базу "Миротворца" за посещение оккупированного Крыма. Четыре года он не мог посещать Украину, но в августе срок запрета истек, а Служба безопасности Украины его не продлила.

Читайте такжеПсихолог дал совет Галкину из-за опасной болезни ПугачевойВидимо, поэ той причине Баста решил заняться активной деятельностью в Украине. 17 декабря он выступил в Харькове, а 19 - в Киеве.

Поклонники российского артиста, которые уверены в том, что "культура вне политики", поддержали его: "Баста, ты - крут", "Это разрыв", "Отличный концерт", "Легенда".

Напомним, несмотря на политическую позицию Басты, на концерт в Харькове пришли сотни украинцев.

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Автор: Диана Могилевич