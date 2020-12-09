Эшли Грэм сфотографировалась в одних трусиках.

Известная модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в одних лишь трусиках. К камере звезда повернулась спиной. При этом она лежала на кровати. Стоит отметить, что Эшли - это модель Plus Size, поэтому не странно, что у нее есть лишний вес.

Более того, девушка не стесняется его демонстрировать. Она может показать своим подписчикам свои растяжки, целлюлит, то, как кормит грудью ребенка. Вероятно, она является сторонником бодипозитива. Но то ли она на самом деле считает бодипозитивом - пока непонятно.

Чем известна Эшли Грэм:

Она появлялась на обложке журнала Elle Quebec, также появлялась в модных журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK

Грэм является сторонником движения "Health at Every Size"

Грэм также появилась на MTV в сериале Made, как тренер для начинающей "plus-size"-модели

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Автор: Диана Могилевич