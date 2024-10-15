Сейчас он находится в Польше.

Львовский блогер Юра Скайф, настоящее имя которого Юрий Кальчук, покинул Украину якобы из-за угрозы своей безопасности.

Как утверждает 26-летний инфлюэнсер, незадолго до отъезда его якобы избили люди, которые, по его словам, связаны с ТЦК.

Перед бегством Юрий записал видеообращение в Instagram, где рассказал о случившемся. Блогер обвинил в нападении сотрудников ТЦК, хотя точно опознать их не смог, так как все нападавшие были в масках. По его словам, на место вызвали полицию.

Видео дня

Через несколько дней Юра Скайф опубликовал видео на фоне польского магазина Żabka. В ролике он сказал:

"С*****ся, как сейчас напишут. Не надо такого писать. Я хотел бы остаться, очень сильно. Но произошли такие обстоятельства, что вынужден уехать... Пока да... Скажем так, с*****ся ради безопасности. Поэтому пока буду здесь".

По информации ресурса "Миротворец", Юрий пересек границу через КПП "Краковец" 13 октября.

Напомним, в августе этого года из Украины сбежал блогер Александр Волошин. Звезда сети записал скандальное видео "Кто предатель?" и попытался найти "виновных" в своем бегстве. В нем он заявил, что сбежал якобы из-за системы, которая царит в Украине и пока она не изменится, то не вернется на родину. Сейчас он находится в Испании.

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