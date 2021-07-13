Фанаты критически отреагировали на такой дорогой подарок девочке.

Эпатажную американскую рэпершу Карди Би раскритиковали за подарок трехлетней дочери Калче. Исполнительница подарила девочке на день рождения дорогое бриллиантовое ожерелье и нарвалась на критику в сети.

Видео того, как она вручает дочке подарок, Карди Би опубликовала в своем Instagram.

Девочка получила от мамы ожерелье из бриллиантов с пятью подвесками в форме Hermès Birkin, логотипа Chanel, Минни-Маус, сердца, обернутого розовым бантом, и буквы K.

По оценкам экспертов, стоимость такого ожерелья может достигать 150 тысяч долларов.

"Ее папочка обошел меня, но я все равно подарила ей прекрасный подарок", - написала пишет Карди.

Читайте такжеЭпатажная Карди Би снялась для мужского глянцаФанаты критически отреагировали на ее выбор: "У Калче на шее вся стоимость моего обучения в университете", "Это мило, но детям не нужны такие вещи", "Она так устала получать сумочки и побрякушки, что просто хочет кукол, пони-единорога и конфет".

Дочери Карди Би и Offset Калче 10 июля исполнилось три года. Для девочки устроили грандиозную вечеринку с принцессами, фуршетом, танцами и другими развлечениями.

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Автор: Катерина Шварц