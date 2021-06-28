Рэперша станет мамой во второй раз.

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би в своем Instagram-блоге заявила о второй беременности.

Звезда обнародовала снимок, на котором предстала полностью обнаженной и с уже большим животиком. Из "одежды" на ней только белая краска, под которой скрыть грудь Карди все же не удалось.

Такой снимок от Карди и такое признание не оставило равнодушными ее поклонников. За несколько часов кадр набрал более 11 миллионов лайков.

"Ты потрясающая", "Поздравляю от всей души", "Всего тебе наилучшего", "Вот это хорошая новость", "Красотка", - пишут поклонники.

Кто такая Карди Би:

Карди Би родилась 11 октября 1992 года в Бронксе, Нью-Йорк.

В сентябре 2017 года сингл "Bodak Yellow" занял первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, сделав Карди Би первой за почти 20 лет рэп-исполнительницей на вершине этого чарта с сольным треком.

По итогам 2018 года Карди Би вошла в рейтинг звезд, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей, составленный ресурсом Pornhub.

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Автор: Диана Могилевич