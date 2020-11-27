Актриса ждет первенца / instagram.com/emmaroberts
Известная актриса Эмма Робертс опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует возле новогодней елки.
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На фото звезда предстала в сером мини-платье с длинным рукавом. Она стоит возле елки и руками придерживает округлившийся животик.
"Я очень благодарна. Посылаю всем любовь", - написала Эмма.
Напомним, что Эмма Робертс и ее бойфренд Гаррет Хедлунд ждут первенца. О беременности звезды стало известно в июне этого года. Как сообщала актриса, у пары родится сын.
Актриса ждет первенца / instagram.com/miarrencomet
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