Актриса ждет первенца.

Известная актриса Эмма Робертс опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует возле новогодней елки.

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На фото звезда предстала в сером мини-платье с длинным рукавом. Она стоит возле елки и руками придерживает округлившийся животик.

"Я очень благодарна. Посылаю всем любовь", - написала Эмма.

Напомним, что Эмма Робертс и ее бойфренд Гаррет Хедлунд ждут первенца. О беременности звезды стало известно в июне этого года. Как сообщала актриса, у пары родится сын.

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Автор: Диана Могилевич