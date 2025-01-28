Журналистка отметила, что некоторые моменты пришлось вырезать из видео.

Известная украинская журналистка Эмма Антонюк, которая публично поссорилась с певицей Кристиной Соловий после интервью, рассказала новые подробности того разговора.

Эмма отметила, что не все показала зрителю и вырезала определенные моменты из видео по просьбе команды Соловий. Однако сейчас журналистка решила впервые рассказать некоторые детали. В частности по ее словам, Кристина пришла на разговор в нетрезвом состоянии и просила останавливать запись интервью, ведь выходила покурить.

"У меня было интервью с Кристиной Соловий. Я до него не пила четыре месяца, а после поехала в бар, потому что оно было очень стрессовым. Думаю, что она на том интервью была нетрезвая. У меня нет никаких доказательств, но я лично в этом уверена. Она пришла, и я спросила: "Как настроение?" А она сказала: "Настроение здесь" и показала на пластмассовый стаканчик. Я понюхала, и там очевидно было игристое или белое вино. Во время интервью она делала паузы, чтобы покурить. Ее команда попросила не добавлять это в эфир, поэтому мы просто это вырезали", - заявила Антонюк на YouTube-канале "Палає".

Видео дня

Эмма также добавила, что зрители не поняли истинную причину поведения Соловий на видео.

"Очень много людей в комментариях ошибочно написали, что она тупая или пытается казаться умнее, чем она есть. А я так не думаю. Мне кажется, что она была пьяная на этом интервью. Для меня еще важным маячком было то, что в конце она сама полезла меня обнимать и сказала, что нам надо пойти на кофе. А после этого она уже в интервью говорила, что Эмма ужасный интервьюер, я не советую к ней ходить и так далее".

К слову, сама Соловий пока не комментировала слова Эммы.

Что известно о ссоре Эммы Антонюк и Кристины Соловий

В прошлом году Эмма позвала на интервью Соловий. Во время общения журналистка подняла немало провокационных тем. В частности, Антонюк вспомнила любовь артистки к роману Владимира Набокова "Лолита". После их разговора Кристина заявила, что Эмма - это вообще не интервьюер и она специально пыталась вызвать у нее эмоции.

Напомним, ранее Соловий и Жадан сняли во Львове новый клип и нарвались на хейт от церкви.

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