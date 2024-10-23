Актриса потеряла способность разговаривать и чуть не впала в кому, но не отказалась от участия в сериале.

Известной британской актрисе Эмилии Кларк, которая получила мировое признание, сыграв роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра Престолов", 23 октября исполнилось 38 лет. Чтобы пленить сердца миллионов своей актерской игрой, красотой и харизмой знаменитости пришлось пережить серьезные проблемы со здоровьем.

Артистка чуть не умерла из-за съемок в культовом сериале. Несмотря на все проблемы со здоровьем, она стремилась продолжить работу над картиной и показать зрителям историю своей героини.

Эмилия пережила два кровоизлияния в мозг. Первое произошло в 2011 году, когда вышел первый сезон "Игры престолов". Вследствие него звезда потеряла способность разговаривать и чудом не впала в кому.

Видео дня

Ситуация повторилась в 2013-м. Тогда из-за кровоизлияния актрисе понадобилась операция. Сама Кларк делилась ранее, что ей очень повезло, ведь она оказалась среди единиц людей, выживающих после таких проблем со здоровьем. Несмотря на это, Эмилия призналась, что не переживала за свою жизнь. Она отметила, что больше всего боялась потерять роль в сериале.

"Когда у вас травма головного мозга, это меняет ваше самочувствие на таком драматическом уровне, что вся незащищенность, которую вы чувствуете на рабочем месте, за одну ночь увеличивается в четыре раза. Первый страх, который у меня возник, был: "Боже мой, меня уволят? Меня уволят, потому что они считают, что я не способна выполнить работу?" - думала тогда "мать драконов".

В результате двух кровоизлияний, операций у актрисы отмерли некоторые части ее мозга.

"Если вы посмотрите на сканирование, то увидите, что там много черных частей, и именно там он мертв", - сказала Кларк.

Проукраинская позиция Эмилии Кларк

С началом полномасштабного вторжения артистка публично поддержала Украину в войне с РФ. Она обратилась с просьбой к поклонникам и призвала их помогать пострадавшим украинцам. В частности, Эмилия в своих соцсетях публиковала ссылки на сборы, чтобы иностранцы могли задонатить.

Также в первые месяцы большой войны Кларк рассказывала подписчикам, как можно помочь украинцам и обеспечить их едой, водой, медицинской помощью, жильем.

"Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине", - написала звезда.

В дополнение, она несколько раз публиковала снимки, на которых позировала в футболке с сине-желтым сердечком и отмечала, что деньги с продажи этой вещи пойдут на благотворительность.

Напомним, ранее Эмилия Кларк напугала фанатов своим видом. Знаменитость очень похудела.

Вас также могут заинтересовать новости: