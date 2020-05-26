"Горячо!": Эмили Ратаковски показала стройное тело в крохотном купальнике (фото)

На размещенном фото 28-летняя Ратаковски запечатлена в красном купальнике, обнажающем ее ягодицы.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata.

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Фото появились в ее Instagram.

На размещенном фото 28-летняя Ратаковски запечатлена в красном купальнике, обнажающем ее ягодицы. На одном из фото Эмили держит на руках ее муж.

"Очень горячо!", - резюмировали ее фанаты в комментариях.

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