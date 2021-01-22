Фанаты в восторге от нового "беременного" снимка модели.

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски позировала на камеру на 8 месяце беременности.

Читайте такжеЭмили Ратаковски показала округлившийся животикСнимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На фото она предстала в черном монокини с множеством завязок.

Дополнила образ Ратаковски солнцезащитными очками и распущенными волосами.

"Беременная на борту", - подписала фотографию Эмили.

Что известно об Эмили Ратаковски

Родилась в 1991 году в Лондоне в американской семье.

По данным СМИ, при росте 171 см Эмили весила 51-52 кг, а ее параметры до беременности были - 89-61-87.

Ратаковски известна своими фото топлес, а также по ролям в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Пропавшей" Финчера, клипу Димы Билана "Неделимые".

Эмили вышла замуж в 2018 году. Ее муж - продюсер и актер Себастьян Бир-МакКлард.

26 октября 2020 года модель объявила о беременности на своей странице в Instagram.

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Автор: Ольга Робейко