Модель удивила фанатов таким фото.

Известная модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке звезда предстала в спортивном костюме цвета хаки. Топ и лосины идеально подчеркнули ее фигуру и беременный животик.

Напомним, что недавно Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Бир-Макклард объявили о том, что ждут ребенка. Пока они решили не сообщать пол малыша.

"Когда мы с мужем рассказываем друзьям, что я беременна, их первый вопрос: "Вы знаете, кто у вас родится?" Нам нравится отвечать, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам об этом скажет. Все смеются, но в нашей шутке есть доля истины. Люди намного сложнее, и их определяют не гениталии", - говорит Эмили.

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Автор: Диана Могилевич