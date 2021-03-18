Эмили Ратаковски родила сына / фото instagram.com/emrata
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала несколько снимков, сделанных во время родов первенца Себастьяна.
Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски родила сына: первое фото с малышомКоллаж из фото она опубликовала в своем Instagram.
«Между схватками и первыми моментами со Слаем. Жизнь!» – подписала модель снимки.
На фото Эмили изображена во время схваток, с кислородной маской на лице и с новорожденным сыном на груди.
Эмили Ратаковски родила сына / фото instagram.com/emrata
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