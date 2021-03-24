Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала, как кормит своего новорожденного сына Себастьяна грудью.
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«Красивый мальчик», – подписала модель снимок.
Фанаты знаменитости уже успели оценить фото.
«С красивой мамой», «Сладкий пирожок», «Самый завидный ребенок в мире», «Везунчик», - написали пользователи в комментариях.
Эмили Ратаковски с сыном / фото instagram.com/emrata
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