Модель показала беременный животик.

Известная модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует полностью голой.

Девушка принимала душ и решила сделать пикантное сэлфи у зеркала. Грудь звезда прикрыла руками. Также на фото видно беременный животик Эмили. Интересно, что она не называла еще пол своего ребенка. По словам Ратаковски, общественность узнает пол только тогда, когда малышу исполнится 18 лет.

Кто такая Эмили Ратаковски:

Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в лондонском районе Вестминстер

В 14 лет Эмили подписала контракт с модельным агентством Ford Models

23 февраля 2018 года, после нескольких недель отношений, Ратаковски вышла замуж за актёра и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. В октябре 2020 года Ратаковски объявила о том, что пара ожидает рождения первенца

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Автор: Диана Могилевич