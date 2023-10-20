Девушка призналась, что Стипанюк и к ней так относился.

После того, как украинская снайперша Евгения Эмеральд на всю страну заявила о домашнем насилии со стороны экс-мужа Евгения Стипанюка, ее поддержала его первая супруга Анна.

На своей странице в Instagram она рассказала, что верит каждому слову Эмеральд и поддерживает ее, ведь когда-то и сама была в такой ситуации. Однако, как призналась девушка, тогда ей не хватило сил и медийной поддержки, чтобы рассказать об этом публично.

Сейчас же Анна готова всячески способствовать тому, чтобы Стипанюк понес наказание за содеянное.

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Кроме того, экс-жена военного рассказала, что у них с Евгением есть 13-летний сын. Недавно мальчик попросил у папы деньги на кроссовки, однако тот сказал, что у него нет денег и нужно ждать до аванса. В то же время Стипанюк приобрел себе новый автомобиль марки BMW.

"Ребенок ждал пока папа скинет целый месяц, но так и не дождался", - написала Анна.

Напомним, ранее Евгения Эмеральд осмелилась публично заговорить о домашнем насилии. Она опубликовала переписку с экс-мужем, в которой он угрожал ей убийством и называл "шалавой".

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