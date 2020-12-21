Актёр поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Актёр Эллиот Пейдж, который в начале декабря заявил, что идентифицирует себя как трансгендер, поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Читайте такжеВ сети "разнесли" темнокожую актрису, которая сыграет в мини-сериале королеву АнглииНовое селфи он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Благодарю вас от всего сердца! Ваши любовь и поддержка - это величайший дар. Берегите себя. Будьте рядом с близкими. Если возможно, поддержите трансгендерные сообщества. До встречи в 2021 году! Целую, Эллиот", - написал он.

Эллиот призывает подписчиков поддержать инициативы TranSanta (Санта-Клаус для трансдетей) и Translifeline (горячая линия для трансгендеров).

Смена пола Эллен Пейдж

Ранее актриса Эллен Пейдж («Джуно», «Начало», «Академия Амбрелла») объявила, что идентифицирует себя как трансгендера и выбрала себе мужское имя Эллиот. Она также просит не обращаться к себе в женском роде.

Эллиот играет одну из главных ролей в супергеройском сериале "Академия "Амбрелла" от Netflix. Студия положительно отреагировала на заявление актера.

Эллиот Пейдж продолжит играть роль Вани Харгривз в популярном сериале "Академия Амбрелла". Персонаж, которого играет Пейдж, Ваня, - женщина, чья суперсила заключается в высвобождении силы с помощью звука.

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Автор: Людмила Жерновская