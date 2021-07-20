Звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина и сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт, которые расстались несколько дней назад, судя по всему, уже никогда не помирятся. Комик уехал из оккупированного Крыма, где он отдыхал с теперь уже бывшей девушкой.
Об этом Эллерт рассказал на своей странице в Instagram.
"Я понимаю, у некоторых ярость и возмущение, но. Под моими постами мы никого не обижаем. Спасибо всем. Я отправил родителей, я отправляюсь сам. У меня впереди 900 км невероятного путешествия. Поэтому всем хорошего дня. Крым наш!" — сообщил юморист.
Так, Эллерт возвращается домой, а бросившая его Мишина остается в Крыму. Сама "Холостячка", к слову, кажется веселой и беззаботной. Она продолжает отдыхать на оккупированной РФ территории, делает рекламу одежды и проводит розыгрыши.
Поклонники пары в отчаянии, они считают, что у Мишиной и Эллерта был шанс на примирение, но комик рано "сдался". Фанаты умоляют "Холостячку" и комика снова сойтись, но их мольбы едва ли будут услышаны.
Александр Эллерт, в отличие от своей бывшей, не кажется таким веселым. В Instagram он пытается шутить и казаться беззаботным, однако все равно выглядит грустным.
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