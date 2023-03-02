Победитель "Холостячки" сейчас находится в США.

Украинский юморист и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт решил оправдать мужчин, которые сбежали из Украины во время полномасштабной войны. Однако ему это не удалось.

Известно, что сам Эллерт находится в США. Он живет в Калифорнии, поэтому нередко комментаторы спрашивают, почему юморист не возвращается в Украину. На фоне этого и скандалов вокруг других мужчин, которые также находятся за границей, победитель "Холостячки" решил заявить:

"Кто эмигрировал - тот муд*к! Позиция ясна, частично справедливая, но точно не радикальная. Иногда немного теряется грань между радикальным и рациональным. Ведь есть те, кто планировал и готовился. И те, кто все потерял. А кого-то всегда что-то до последнего держало. А кого-то наоборот, теперь ничего. Причины разные, не только война. Индивидуально все - не радикально. Есть еще те кто попробовали и вернулись, получается, муд*ки, но чуть роднее?! Такие мысли, не более".

Видео дня

Комментаторы не согласились с мнением Эллерта. Его попытки оправдать сбежавших мужчин оказались тщетными. За это юмориста еще и полили грязью.

Что пользователи ответили на сообщение Эллерта:

"В ком разочаровалась больше всего за этот год? В людях, которые сбежали. Точка"

"От мужчины выглядит как слабая попытка оправдания, сообщение в стиле - "понятно, что ничего не понятно", сидите там, так что-то умное пишите или полезное делайте. Жаль, что лучшие ребята погибают, а вы отсиживаетесь и такую чепуху пишете, ужас"

"Если все эмигрируют, то зачем сейчас сотни тысяч молодых мужчин отдают свою жизнь? Я еще понимаю женщину или девушку, которая эмигрировала, а мужчины... А вы как, Александр, выехали? Ведь у нас в стране не выпускают из страны мужчин"

"Эти "патриоты", после нашей Победы, вернутся в Украину, натянут вышиванку и громче всех будут кричать о патриотизме"

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, кто из известных мужчин находится за границей и не возвращается в Украину после 24 февраля 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: