Каркасная юбка украшена 25 пяльцами с вышивками, символизирующими регионы Украины.

Дизайнерский наряд Анны Неплях для конкурса красоты в Израиле "Мисс Вселенная 2021" оказался очень похожим на костюм Жана-Поля Готье. В сети захейтили создателя платья для украинки Наталью Шевчук.

Читайте также"Мисс Украина Вселенная" высказалась о скандале вокруг ее избиения сыном чиновниковТак, в основе обоих образов - каркасная юбка, украшенная вышивкой и пяльцами. Хоть и дизайнер Шевчук вдохнула в этот образ "украинскую душу" - национальные узоры - ее все раскритиковали за плагиат. Некоторые пишут, что она просто вдохновилась работой Готье.

Да и в целом украинцам не понравился костюм Неплях для конкурса "Мисс Вселенная 2021". "Как вообще можно такой трэш придумать в 2021 году?", "Вазочка", "Если это конкурс на худший наряд, то это победа!", "К модели прикреплена фотозона?", "Это просто ужас", "Елка Януковича в кокошнике", - пишут в комментариях под фото наряда.

Костюм Неплях: что о нем известно

Каркасная юбка костюма украшена 25 пяльцами с вышивками — по количеству регионов Украины, включая Донбасс и Крым. Все вышивки соответствуют традиционным орнаментам регионов. Корсет костюма - из натуральной лозы. Его фактура — дань распространенному в Украине искусству лозоплетения.

Наплечная конструкция создана в виде гигантского пяльца и ткани с вышивкой, что символизирует полотенце в процессе вышивания.

Цветы на наплечной конструкции – те, которые используются в создании традиционных украинских венков.

Общий вес костюма составляет более 15 кг.

Как сообщалось, 27-летняя участница телешоу"Холостяк" Анна Неплях победила в финале украинского отбора "Мисс Украина – Вселенная 2021", который прошел в "Fairmont Grand Hotel" в Киеве вечером 15 октября.

Автор: Ольга Робейко