Девушке не дают визу в США.

Победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавете Ястремской отказали в визе в США.

В связи с єтим она может не попасть на конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в Майами 16 мая.

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"Уважаемая Временная поверенная в делах США Кристина Квин, позвольте принести Вам искренние извинения за предоставленные вам ежегодные хлопоты в связи с получением визы США для победительницы нашего ежегодного конкурса "Мисс Украина Вселенная". И мы выражаем огромную благодарность за вашу приветливость и гостеприимство, внимательное и компетентное рассмотрение каждого индивидуального визового дела", - обратилась президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Отметим, что такая ситуация повторяется уже дважды. В 2019 году не получила визу и другая победительница конкурса Анастасия Суббота. А все потому, что мама девушки живет в США.

Вероятно, Ястремской отказали по аналогичной причине. Ее родная сестра вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами. Пока наверняка неизвестно, попадет ли Елизавета на конкурс или нет.

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Автор: Диана Могилевич