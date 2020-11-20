Сегодня британская королева Елизавета II и принц Филипп, герцог эдинбургский, отмечают 73-ю годовщину со дня своей свадьбы.
Читайте такжеПринц Чарльз празднует день рождения: интересные факты из биографии наследника британского престола (фото)По случаю праздника Букингемский дворец представил новый портретный снимок Ее Величества, на котором 94-летняя королева Елизавета II и ее 99-летний супруг Филипп рассматривают поздравительную открытку, сделанную правнуками - принцем Джоржем, принцем Луи и принцессой Шарлоттой – детьми принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.
На столике у дивана, где сидят супруги, лежат другие открытки и письма, отправленные поклонниками королевской семьи. Автором снимка стал фотограф Крис Джексон. Он был сделан в Дубовой комнате Виндзорского замка в начале этой недели, говорится в Инстаграме королевской семьи.
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