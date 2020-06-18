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55-летняя актриса Элизабет Херли показала тело в секси-купальнике

12:27, 18 июня 2020
Звезды
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Актриса показала новое фото / фото instagram.com/elizabethhurley1

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55-летняя актриса предстала в сексуальном образе с эффектным макияжем и прической. Так, Элизабет похвасталась своим подтянутым телом в купальнике. 

"Неси это с громом, молнией и дождем: ты нужен моем саду", - написала звезда.

Такое фото не оставило равнодушными поклонников актрисы. 

"Вампир. Тот, который нашел источник молодости", "Великолепная, самая красивая женщина в мире", - написали подписчики.

Актрисе 55 лет / фото instagram.com/elizabethhurley1

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль возбудила поклонников новым фото.

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