55-летняя актриса Элизабет Херли показала тело в секси-купальнике
12:27, 18 июня 2020Звезды
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Актриса похвасталась фигурой в купальнике.
Актриса показала новое фото / фото instagram.com/elizabethhurley1
Американская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в откровенном блестящем купальнике.
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55-летняя актриса предстала в сексуальном образе с эффектным макияжем и прической. Так, Элизабет похвасталась своим подтянутым телом в купальнике.
"Неси это с громом, молнией и дождем: ты нужен моем саду", - написала звезда.
Такое фото не оставило равнодушными поклонников актрисы.
"Вампир. Тот, который нашел источник молодости", "Великолепная, самая красивая женщина в мире", - написали подписчики.
Актрисе 55 лет / фото instagram.com/elizabethhurley1
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