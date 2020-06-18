55-летняя актриса Элизабет Херли показала тело в секси-купальнике

Актриса похвасталась фигурой в купальнике.

Американская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в откровенном блестящем купальнике.

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55-летняя актриса предстала в сексуальном образе с эффектным макияжем и прической. Так, Элизабет похвасталась своим подтянутым телом в купальнике.

"Неси это с громом, молнией и дождем: ты нужен моем саду", - написала звезда.

Такое фото не оставило равнодушными поклонников актрисы.

"Вампир. Тот, который нашел источник молодости", "Великолепная, самая красивая женщина в мире", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль возбудила поклонников новым фото.

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