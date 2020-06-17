"Что за секс?": Тина Кароль возбудила поклонников новым фото
13:00, 17 июня 2020Звезды
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Певица эротично выгнула поясницу на фото.
Тина Кароль опубликовала фото / фото УНИАН
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, где пластично выгибает поясницу.
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На снимке звезда позирует в фиолетовом топе и юбке. На ее оголенные плечи красиво падает свет. Стоит отметить, что Кароль следить за своей фигурой. Приоткрытый на фото животик говорит о том, что пресс у певицы есть.
Поклонники пришли в восторг от такого фото и заявили, что Кароль похожа на женщину-кошку.
"Нифига ж себе. Что за секс, Тиночка Григорьевна?", "Тин, и так жарко, а ты градусов добавляешь. Горю", "Богиня", "Как можно быть такой красивой? А фигура...", - написали подписчики.
Тина Кароль показала соблазнительное фото / фото instagram.com/tina_karol
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