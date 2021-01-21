Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Известная актриса Элизабет Хёрли опубликовала в Instagram откровенное фото.
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На снимке она позирует, лежа на диване. Элизабет надела длинное платье-комбинацию малинового цвета и босоножки цвета металлик. Интересно, что "спальное" платье принято носить без бюстгальтера. Собственно, так и сделала Хёрли.
Кроме того, 55-летняя звезда подняла ножки вверх. Стоит отметить, что у нее стройная фигура.
Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Кто такая Элизабет Хёрли:
- В кино Хёрли дебютировала в фильме Брюса Бересфорда «Ария»
- Голливудским дебютом Хёрли стал фильм «Пассажир 57»
- В 2015 году Хёрли исполняет главную роль в мыльной опере «Члены королевской семьи»
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