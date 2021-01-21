Элизабет Хёрли показала откровенное фото.

Известная актриса Элизабет Хёрли опубликовала в Instagram откровенное фото.

Читайте такжеЗвезда Playboy снялась топлес

На снимке она позирует, лежа на диване. Элизабет надела длинное платье-комбинацию малинового цвета и босоножки цвета металлик. Интересно, что "спальное" платье принято носить без бюстгальтера. Собственно, так и сделала Хёрли.

Кроме того, 55-летняя звезда подняла ножки вверх. Стоит отметить, что у нее стройная фигура.

Кто такая Элизабет Хёрли:

В кино Хёрли дебютировала в фильме Брюса Бересфорда «Ария»

Голливудским дебютом Хёрли стал фильм «Пассажир 57»

В 2015 году Хёрли исполняет главную роль в мыльной опере «Члены королевской семьи»

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич