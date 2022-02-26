Актриса призвала россиян не молчать и рассказывать людям правду о зверствах российской армии в Украине.

Украинская актриса и шоувумен из "Квартала" Елена Кравец со слезами на глазах обратилась к своим знакомым и тем, кто играл в КВН из России.

Свое видеообращение звезда опубликовала в Instagram. Знаменитость во время монолога плакала и выглядела очень усталой.

Актриса призвала россиян не молчать и рассказывать людям правду о зверствах российской армии в Украине.

"КВНщики из России! Вы знаете нашу команду, вы знаете нашего президента. Мы с вами не раз скрещивали шпаги на сценах. Ребята, смотрите. Сегодня уже не смешно. Сегодня игра меняется ежеминутно. Помните, когда мы играли в КВН, нам иногда приходилось переписывать "домашку" или визитку за ночь. Ребята, у вас еще есть время переписать ход этой игры. У вас большая многомиллионная аудитория. Вы классно выдумываете. Ребята, придумайте что-нибудь. Вы талантливые люди, вам хватит мозгов. Придумайте что-нибудь, чтобы эта игра не закончилась плохо. Прежде всего для вас. Потому что все к тому идет. Поверьте, мы выстоим. Но с вами в игры больше не будем играть никогда. Ребята, включайтесь. Мы видим вашу поддержку, видим все, что вы делаете. Ребята, здесь гибнут люди, мирные люди, наши с вами зрители. Пожалуйста, рассказывайте правду, рассказывайте всем тем вашим мерзавцам, которые думают, что здесь какая-то освободительная операция. Чуваки, пожалуйста, включите! Вас очень много. Но нам всем сейчас вообще не до смеха. Пацаны, давайте, пожалуйста", - призвала Кравец.

При этом Кравец в посте отметила таких российских звезд шоу-бизнеса: Гарика Харламова, Ивана Урганта, Семена Слепакова, Гарика Мартиросяна и других.

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