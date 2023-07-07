Известный кулинар разочарован поведением персонала.

Ресторатор и ведущий кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о досадном инциденте. Его с криками выгнали из супермаркета из-за того, что он пришел со своей маленькой собачкой.

Кулинар рассказал, что раньше проблем не возникало. Он часто ходил в магазин с Лупитой (такое прозвище у его собаки). Хименес-Браво держал ее на руках и покупал продукты. Никто его не ругал.

Впрочем, "правила" внезапно изменились. Он пошел в супермаркет, а там на него начали кричать. По словам Хименеса-Браво, персонал магазина был очень агрессивным. Ведущий отметил, что больше не вернется в этот супермаркет.

Когда Хименес-Браво уже вышел из магазина, охранник продолжал кричать. Он говорил, чтобы кулинар шел "на свою кухню".

"Надеюсь в ближайшем будущем у нас больше не будет мест, куда не будут пускать людей с их животными, и где вот так общаются с людьми. Я не понимаю, как можно собак в жару закрывать в машинах или оставлять привязанными к забору - это члены семьи", - отметил Хименес-Браво.

В комментариях под видео с моментом скандала, которое кулинар разместил в Instagram, появилось немало фанов, поддержавших ведущего. Они пишут, что в этой ситуации виноват персонал магазина. Также комментаторы добавили:

"Как бы то ни было, но охранник не имеет права хамить покупателю. Надеюсь, администрация отреагирует адекватно"

"Это какой-то ужас, началась какая-то болезнь.... Потому что с животным и не арендуешь жилья, везде лозунги "без животных", а ценник - космос"

"Вы молодец, что даже не допускаете мысли оставить своего друга в жару в машине, или привязанным. То вообще - трэш. Надеюсь, что в ближайшее время отношение к собакам в нашей стране изменится".

В комментариях также появились представители супермаркета. Они извинились за охранника и отметили, что его поведение было недопустимым.

Напомним, ранее Хименес-Браво впервые рассказал о тяжелом диагнозе и показал свое тело.

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