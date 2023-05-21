Шеф-повар родом из Колумбии несколько лет назад страдал от серьезных проблем со здоровьем.

Именитый колумбийский шеф-повар и украинский телеведущий Эктор Хименес-Браво рассказал о проблемах со здоровьем, которые несколько лет назад едва не поставили крест на его карьере. Тогда мужчина работал в очень плотном графике, поэтому времени на себя совсем не было.

Однажды Эктор обратился к врачу, а тот ошарашил его прогнозом - дальше может быть только хуже.

"Я много работал и не уделял времени себе, и со временем у меня начались серьезные проблемы со здоровьем, поэтому мой врач сказал: "Или ты останавливаешься и что-то меняешь, или будет только хуже". В мозг не поступало достаточное количество кислорода", - сказал кулинар в интервью программе "Неймовірній правді про зірок".

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Тогда Хименес-Браво взялся за себя и за свое здоровье. Он начал правильно питаться, а также нашел время для регулярных занятий спортом.

"Начались проблемы с печенью. У меня было ожирение, я не догадывался, был как все. Весил я 82 кг. Это вроде бы не много, но это были не мышцы, это был жир. Сейчас я вешу 80 кг, но это не жир, а мышцы", - добавил мужчина.

Он также подчеркнул, что смена образа жизни также привела к переменам в мышлении, поэтому сегодня его питание - это не диеты и ограничения, а стиль жизни.

Напомним, недавно Хименес-Браво ответил, что его держит в Украине.

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