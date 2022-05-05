Он вспомнил, как однажды стал жертвой преступной группы.

Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который уже много лет живет и работает в Украине, вспомнил жуткую историю из прошлого и сравнил ее с войной в нашей стране.

Он рассказал, что много лет назад в Колумбии, когда там была мафия Пабло Эскобара, бандиты избили его почти до смерти и бросили в лесу. По его словам, даже тот ужас, который он пережил, невозможно сравнить с тем, что сейчас происходит в Украине.

"Я сравниваю свои ощущения этой войны с событиями в Колумбии, когда там была мафия Пабло Эскобара. Когда-то давно эти бандиты вывезли меня в лес и избили почти до смерти, бросив там. Там творился полный произвол и ужас. Но даже тот ужас невозможно сравнить с этим. Это какой-то геноцид и Гитлер в 21 веке", - рассказал шоумен.

Хименес-Браво добавил, что очень болезненно переживает войну в Украине, ведь он ее очень любит. Он даже представить себе не мог, что в цивилизованном мире в 21 веке возможно то, что сейчас устроила Россия на территории Украины.

"И кто мог подумать, что появятся варвары, которые начнут войну в 2022 году... Будут насиловать детей, женщин, убивать бабушек и дедушек, мирных жителей, мужчин. Что будут бомбить города. Гребаные фашисты просто убивают частицу меня, часть Украины", - добавил Эктор.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво опубликовал фото, где ему якобы снится пожар в Кремле.

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