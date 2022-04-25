Шеф-повар опубликовал фото, где ему якобы снится пожар в Кремле.

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который занимается волонтерством и готовит обеды для военных, показал забавный снимок, где ему якобы приснился пылающий Кремль.

Данную публикацию он сделал в Instagram и написал: "Спим и видим.. Я думаю, это вещий сон".

В комментариях поклонники Эктора согласились с его мыслью.

"Самый сладкий сон каждого украинца", "Мне приснился сон прекрасный: мацква сгорела целиком", "О да, мечта, которая должна сбыться у каждого украинца", "Пусть этот сон скорее сбудется", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, каким видит свой бизнес после войны.

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