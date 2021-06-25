Напряженный график, репетиции онлайн и создание новых клипов - певица не думает об усталости ради своих фанатов.

Тина Кароль стала хэдлайнером фестиваля Atlas Weekend, а для создания нового клипа она встала на ролики. Об этом стало известно из нового трейлера документального фильма певицы.

На музыкальном фестивале, где Кароль выступит 5 и 6 июля, певица планирует удивлять зрителей небывалыми спецэффектами. Так, во время концерта будут использованы новые технические и визуальные эффекты, которые объединятся в гармоничном симбиозе.

Тина Кароль готовится к выступлению и съемкам клипа даже во время своих рабочих поездок. В Казахстане певица репетировала танцы на роликах прямо в коридоре отеля, в спортзале и даже на улице. Онлайн-тренировки начинались ранним утром, ради них артистка просыпалась в 3:00 утра.

Читайте такжеДо сих пор в коме: представительница певицы МакSим рассказала о ее состоянииВизуальными эффектами на выступлении певицы в Atlas Weekend занимается режиссер Максим Делиергиев. Он рассказал, чем Тина Кароль порадует фанатов:

“Для Украины это новая технология. Во время концерта Тину снимают онлайн камеры, изображение мы пропускаем через свой сервер, разрабатываем уникальные эффекты и получаем ошеломительные эффекты на экране здесь и сейчас”.

Ранее Тина Кароль призналась, готова ли она влюбиться и встретить нового мужчину. Певица еще не знает, нужны ли ей отношения, но считает себя открытой для любви.

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Перевод: Polina Kuzenko