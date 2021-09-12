Артистка удивляет не только результатами похудения, но и экспериментами с прической.

Известная певица Алла Пугачева не перестаёт удивлять своих фанатов переменами во внешности. В этот раз в сети восхитились цветом ее волос.

Всю жизнь Примадонна предпочитала "соломенный" цвет прядей, но недавно она перешла на "скандинавский" блонд. И, надо сказать, ей он очень идёт. В подтверждение этих слов - комментарии под опубликованным ее супругом Максимом Галкиным видео.

Читайте также"Хорошо сохранилась": Алла Пугачева вышла в свет в стильном образеНа записи Алла Борисовна буквально светится от счастья и выглядит намного моложе своих лет. Последнее благодаря экстремальному похудению Пугачевой и новой прическе. Артистка отказалась от привычных кудрей в пользу прямых волос. А ещё челка "отминусовала" сразу несколько лет.

В кадре Примадонна показалась в образе total black, подчеркнув талию широким поясом. На ней стильная чёрная куртка-косуха и такого же цвета миди-юбка. Рядом с "женщиной, которая поёт" ее дети и муж.

"Аллочка - красотка", "Алла невероятно красивая", "Какой красивый цвет волос", "Она вообще не стареет?" - пишут в комментариях под видео Галкина.

Алла Пугачева: известна певица

Пугачева - советская и российская эстрадная певица, в ее репертуар входит более 500 песен, а дискография насчитывает 19 студийных альбомов.

В 2010 году Примадонна прекратила гастрольную деятельность, однако до сих пор выпускает новые песни.

Замужем за Максимом Галкиным. У нее две дочери и сын. Детей-двойняшек Галкину и Пугачевой родила суррогатная мать.

Автор: Ольга Робейко