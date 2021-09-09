В кадре Примадонна сверкнула стройной фигурой.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила всех модным "луком", выйдя в свет со своим супругом Максимом Галкиным. Они пришли на премьеру сериала "Вертинский".

Соответствующее фото опубликовало издание PeopleTalk. "А посмотрите, как прекрасно в 72 года выглядит Алла Борисовна", - пишет оно.

Читайте также"Тюнингованная" Алла Пугачова сразила всех наповал новым дерзким образомВ кадре исполнительница предстала в стильном темном брючном костюме, подчеркивающем ее заметно постройневшую фигуру. Так, звезда предстала в черной кофте, доповнив ее поясом, полуботинках в тон.

Дополнила образ артистка непривычно прямыми волосами с чёлкой (а еще она сменила их цвет, перейдя на скандинавский блонд), украшениями на запястье и трендом этого лета - массивной цепью на шее. В целом таким "луком" "женщина, которая поёт" отминусовала себе добрый десяток лет. Да, на фото она выглядит, как ровесница Галкина.

Но в глаза бросается слишком неаккуратный мейк певицы: здесь и акцент на глаза, и на губы, и перебор с румянами.

Алла Пугачева: чем она известна

Пугачева - советская и российская эстрадная певица, в ее репертуар входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском, украинском языках, а её дискография насчитывает 19 студийных альбомов.

В 2010 году Примадонна прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности.

Замужем за Максимом Галкиным. Имеет двух дочерей, сына и троих внуков.

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Автор: Ольга Робейко