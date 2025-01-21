Анна Андрийчук поддержала творчество рэпера, который сменил псевдоним.

Украинская дизайнер и в прошлом подруга известной украинской певицы Насти Каменских - Анна Андрийчук - неожиданно публично обратилась к рэперу и продюсеру Потапу, который на днях сменил псевдоним на Slavic Balagan. Женщина поддержала новый проект давнего друга и, по слухам, еще и любовника.

Как известно, долгое время в сети в прошлом году ходили слухи, что Потап закрутил роман с Андрийчук. Поговаривали, что именно из-за этого прекратилась дружба дизайнера с Каменских, с которой много лет они были буквально неразлучными, однако сами они этого не подтверждали.

Сейчас пара живет в разных странах, не появляется вместе на публике и не комментирует свои отношения. Следовательно, это и стало поводом для слухов.

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На своей странице в Instagram Анна снова подогрела сплетни обратившись к Алексею Потапенко (настоящее имя рэпера). Она порадовалась за музыканта и поздравила со стартом нового проекта Slavic Balagan, в рамках которого он уже выпустил первый трек о Трампе.

"Поздравляю с новым стартом", - написала Андрийчук.

На новой странице Потапа в соцсетях дизайнер также прокомментировала премьеру его новой песни "Trumpumpum". В частности, она оставила эмоджи в комментариях. Артист сразу отреагировал и написал: "Мне нравится твоя готовность к вечеринке. Оставайся такой".

Стоит указать, что жена звезды - Каменских - пока никак не комментировала его новый проект. Она в последнее время редко выходит на связь и не сообщает о своем местонахождении.

Напомним, ранее стало известно, что Потап даст первые за долгое время концерты за границей, но есть нюанс. Беглеца заподозрили в сотрудничестве с россиянами.

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