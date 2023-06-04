Последние две недели она живет в тревожном эмоциональном состоянии.

Экс-жена украинского шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк шокировала поклонников неприятной новостью - у нее проблемы с почкой. По словам девушки, врачи предлагают удалить ее, так как уже длительное время она не функционирует.

Однако, как продолжила Горняк, есть и другое мнение специалистов. Некоторые из них считают, что за эту почку еще можно побороться, однако шансов мало. После таких новостей Кристина испытывает тревогу, ведь очень переживает за свое здоровье.

"Да, мне страшно за себя. Сказать, что я в ах*е – ничего не сказать", - поделилась девушка в инста-сториз.

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Она добавила, что сделает все возможное для того, чтобы жить полноценно, однако сейчас ее состояние подавлено. Как она говорит, ей нужно время, чтобы принять ситуацию и начать действовать.

"Я хочу жить по-прежнему – счастливой, улыбающейся и здоровой! В моей жизни за 36 лет было много испытаний, и это одно из них тоже. И я знаю, что я пройду его сильной, достойной, и в любом случае завершение будет для меня благоприятным", - написала Горняк.

Кто такая Кристина Горняк

Кристина Горняк - украинский нотариус. Она стала известна широким массам после того, как вышла замуж за шоумена Владимира Остапчука. Пара выглядела очень счастливой, но после 24 февраля 2022 года в их отношениях произошел разлад.

Они перестали "появляться" в соцсетях друг друга, а позже и вовсе сообщили о разводе. Причина неизвестна.

Сейчас Остапчук встречается с журналисткой Екатериной Полтавской, а у Кристины есть бойфренд, имя которого она пока держит в секрете.

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