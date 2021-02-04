Популярная певица Миша Романова опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото звезда позирует у дверей лифта в удлиненном кожаном пальто красного цвета. Дополнила она такой образ босоножками на высоком каблуке, а также украсила шею золотыми массивными цепями.
Одну ножку Романова выставила чуть вперед. Благодаря этому можно рассмотреть ее стройные ноги, да и в целом точеную фигуру. Также у Миши красивая талия, которую она подчеркнула с помощью пояса.
"Миша, вы шикарна!!! Но с каждым разом ваши образы становятся все больше и больше похожи на Лободу", "На Лободу очень похожа", "Какая Лобода", - написали поклонники.
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