Певица показала новое фото.

Популярная певица Миша Романова опубликовала в Instagram новый снимок.

Читайте такжеОбнаженная Пенелопа Крус восхитила фанатов

На фото звезда позирует у дверей лифта в удлиненном кожаном пальто красного цвета. Дополнила она такой образ босоножками на высоком каблуке, а также украсила шею золотыми массивными цепями.

Одну ножку Романова выставила чуть вперед. Благодаря этому можно рассмотреть ее стройные ноги, да и в целом точеную фигуру. Также у Миши красивая талия, которую она подчеркнула с помощью пояса.

"Миша, вы шикарна!!! Но с каждым разом ваши образы становятся все больше и больше похожи на Лободу", "На Лободу очень похожа", "Какая Лобода", - написали поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич