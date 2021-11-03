Анна Дзюба неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов.

Украинская певица, экс-солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба в интервью Ксении Собчак рассказала, что делала несколько пластических операций.

Так, в юношестве девушка стеснялась маленькой груди, поэтому еще в 16 лет запланировала сделать маммопластику. Первую операцию девушка сделала три года назад.

По ее словам, маммопластика - это не единственное хирургическое вмешательство в ее тело. Звезда также увеличила себе ягодицы. При чем она не вставляла импланты, а врачи ей просто перекачали жир из других частей тела.

Читайте такжеЛеди Гага топлес снялась в провокационной фотосессии для VOGUEДзюба также рассказала, что обе операции перенесла достаточно легко. Несмотря на длительный период восстановления у Анны все быстро зажило.

"В компрессионном белье месяц. У тебя на попе дырка вырезается, чтобы ты в туалет ходила. И между ног такая же дырка есть. Она очень большая", — сказала вокалистка.

Напомним, вчера стало известно, что Анна Дзюба покидает группу Artik & Asti. Вероятно, она займется сольной карьерой, а Артем Умрихин продолжит выступать, но уже с другой вокалисткой.

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Автор: Диана Могилевич