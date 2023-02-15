Его супруга показала уже округлившийся животик.

Известный музыкант Марк Энтони и его молодая супруга, парагвайская модель Надя Феррейра ждут рождения малыша. Еще совсем недавно они сыграли свадьбу в Майами, а уже сегодня поделились этой радостной новостью.

Они опубликовали фото в своих соцсетях, где Надя лежит на кровати с уже округлившимся животиком, а Марк нежно трогает его.

"Лучший подарок на День святого Валентина! Благодарю тебя, Боже, за это великое благословение в нашей жизни", - говорится в описании под фото.

Видео дня

Стоит отметить, что для модели это будет первенец, а вот у Энтони уже есть четверо детей. Двоих из них ему родила Дженнифер Лопес, а еще двоих - Даянара Торрес.

Личная жизнь Марка Энтони

Ранее Марк Энтони был женат на Джей Ло. В браке у них родились двойняшки. Это была одна из самых крепких пар в Голливуде, поэтому новость об их разрыве всколыхнула всех поклонников.

Также Энтони с 2000 года был женат на бывшей "Мисс Вселенная" Даянаре Торрес. Это был шаткий брак, и они развелись летом 2002 года. Но вскоре они снова сошлись и подтвердили свои брачные клятвы на красивой и впечатляющей церемонии в Пуэрто-Рико в декабре 2002 года. Но в октябре 2003 года пара всё же окончательно рассталась.

Вас также могут заинтересовать новости: