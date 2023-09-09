Профессиональный пилот заявил, что якобы пытался помочь Украине, но у него не получилось.

Участник 10-го сезона реалити "Холостяк" Макс Михайлюк, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины показывал фото в форме и якобы на позициях, сейчас начал работать за границей.

Профессиональный пилот похвастался тем, что снова начал летать на Boeing 737. Конечно же, в комментариях фаны начали спрашивать, действительно ли Михайлюк вернулся к своей профессии. Он ответил, что это правда.

Но не обошлось без вопросов относительно того, почему же экс-"холостяк" уехал из Украины и не помог своей стране бороться за победу. Один из комментаторов написал:

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"Украине нужны пилоты для F-16.... Никогда не думали вернуться и использовать свой талант, чтобы помочь своей стране? Я задаю этот вопрос, не пытаясь троллить вас. Просто интересно".

В ответ на это Михайлюк выдал, что ему якобы не предоставили такую возможность. Пилот заверил, что он "пытался" помочь, однако ничего так и не получилось.

"Я провел 7 месяцев в Украине, пытаясь. Но ничего не услышал в ответ", - заявил Михайлюк.

Что именно он имел в виду и действительно ли хотел стать пилотом F-16 - экс-"холостяк" не объяснил. При этом известно, что мужчина и его жена уже несколько месяцев находятся за границей. Еще в мае этого года избранница Михайлюка, модель Даша Хлыстун, щеголяла фотографиями с Ниагарского водопада.

Что известно о Максе Михайлюке

Ранее сообщалось, что у Михайлюка есть бизнес в Майами, он - владелец летной школы Flymax, в которой учатся будущие пилоты. В 10-м сезоне реалити "холостяк" выбрал в финале Дашу Ульянову. Впрочем, впоследствии пара разорвала отношения.

После этого Михайлюк закрутил роман с моделью Дашей Хлыстун, которая в мае 2021 года родила от него дочь.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины мужчина намекал на то, что пошел в ТрО. Впрочем, весной 2023 года Михайлюк внезапно оказался за границей. Как именно он уехал и не было ли это незаконным "бегством" - неизвестно.

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