Макс показал фото с роддома.

Экс-"холостяк", пилот Макс Михайлюк впервые стал отцом.

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В своем Instagram он обнародовал фото с новорожденной дочерью, которую ему родила возлюбленная, модель Даша Хлыстун. Пара решила назвать девочку Арианой. Известно, что малышка появилась на свет вчера, 27 апреля.

"Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой герой", - подписал трогательные фото молодой отец.

Что известно об отношениях Михайлюка и Хлыстун

Участник 10 сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк после окончания проекта начал отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Но пара разошлась из-за измены "холостяка" с другой участницей реалити.

Более полугода назад стало известно, что Михайлюк встречается с моделью Дашей Хлыстун.

Позже, поговаривают, пара тайно поженилась. Кроме того, они публично заявляли о беременности Хлыстун.

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Автор: Диана Могилевич