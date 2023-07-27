Он считает, что многие граждане РФ, которые сбежали в Грузию, все равно пытаются оправдывать путинский режим.

Главный герой шестого сезона украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария, который вместе со своей семьей живет в Грузии, высказался о россиянах. Он отметил, что у него есть знакомые с гражданством РФ, однако все они за Украину и против войны.

"Я думаю, что отношение к российской нации в корне изменилось. Объяснения о том, почему это случилось, не нужны. У меня есть знакомые, нормальные люди, у которых есть русский паспорт. Но в общении они полностью поддерживают Украину, полностью не поддерживают то, что делает Путин и вся шайка", - рассказал Макацария в интервью Славе Демину.

Однако экс-"холостяк" заметил, что большая часть россиян, сбежавших в Грузию на фоне войны, все равно поддерживают путинский режим. Макацария выступает против того, чтобы эти люди могли строить бизнес и зарабатывать за пределами РФ.

"Огромная часть населения, которое мы видим, это зомбированная часть, которая приносит свои аргументы и как-то пытается все оправдать. Я все равно негативно отношусь к тому потоку людей, который сюда заходит. И мне бы хотелось, чтобы это как-то либо регулировались, либо у них не было возможности в Грузии начинать бизнес, заниматься коммерческой деятельностью", - заявил он.

Кто такой Иракли Макацария

Грузинскому продюсеру 38 лет. Он снимался в украинском реалити "Холостяк". В финале Макацария выбрал модель Алену Лесик, но они быстро расстались.

Летом 2022 года продюсер женился. Его избранницей стала Лиза Чичуа, которая младше его на 17 лет. В июле этого года стало известно, что Макацария впервые стал отцом.

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