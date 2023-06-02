Мужчина рассекретил пол и имя ребенка.

Главный герой шестого сезона украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом. Его 21-летняя жена Лиза Чичуа родила мальчика. Именитый отец был настолько счастлив, что не смог сдержать слез. Он поделился снимками с родственниками и супругой в Instagram. Мальчика назвали Георгий.

По фото в соцсетях можно понять, что перед роддомом собрались близкие люди Иракли для того, чтобы отпраздновать рождение малыша.

Следует отметить, что избранница Иракли Лиза младше мужа на 17 лет. Для обоих партнеров это первый ребенок. О беременности стало известно в этом году.

Видео дня

Иракли Макацария и Лиза Чичуа: история любви

Экс-"холостяк" в одном из своих интервью рассказал, что влюбился в Лизу буквально с первого взгляда. Спустя несколько дней после знакомства они отправились на свидание, а в апреле 2022 года Иракли сделал красивое предложение своей возлюбленной в Тбилиси.

Свадьбу они сыграли в июле 2022 года. Это мероприятие было с соблюдением всех грузинских традиций.

Вас также могут заинтересовать новости: