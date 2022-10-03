Никита Добрынин и Дарья Квиткова переживали кризис в отношениях, но вовремя смогли найти правильное решение в сложившейся ситуации. Сейчас у пары все хорошо.

Экс-холостяк Никита Добрынин и Дарья Квиткова - единственная пара, которая состоит в отношениях после финала романтического проекта. Однако и у них бывают ссоры, напряженные моменты, кризисы. Так, в своем Instagram-блоге Дарья поделилась тем, что недавно пара пережила кризис в отношениях.

К счастью, им удалось преодолеть все проблемы, потому что они не хотят разрушать семью. Пара воспитывает годовалого сына Льва.

Как рассказала Квиткова, злобу, которая накопилась из-за постоянных стрессов, возлюбленные начали срывать друг на друге, что никак не способствовало их сближению, и сильно отдаляло.

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"Из-за нервов, недосыпа, усталости и недостатка времени начались претензии друг к другу из-за ничего. Поэтому мы вовремя поняли, что не хотим и дальше разрушать нашу семью, а наоборот – хотим прожить вместе всю жизнь, а для этого надо работать и что-то делать", - написала Даша.

Блогерша уточнила, что пара поработала с психологом, чтобы научиться слушать и слышать друг друга. Сейчас тяжелый период позади.

"Этот период мы прошли вместе и сделали это удачно. Были парные сеансы с психологом и много работы над собой. Мы много говорили. Слышали и слушали. А главное – любили и любим. Поэтому все удалось", - добавила Квиткова.

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Никита стал героем девятого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. В финале он выбрал Дашу Квиткову и не ошибся - у пары действительно сложилась очень трогательная и романтическая история любви. В 2020 году они сыграли роскошную свадьбу, а уже в 2021 году у них родился очаровательный сын Лев.

Когда случилось полномасштабное вторжение, Никита пошел защищать свою страну, но потом снова вернулся на ТВ. Недавно влюбленные сообщили, что приняли решение обвенчаться в церкви.

Холостяк-12: детали

Новый сезон шоу должен был выйти весной 2022 года, но планы изменило полномасштабное вторжение. Затем премьеру запланировали на осень. 30 сентября за несколько часов до выхода первого эпизода создатели сообщили, что премьера перенесена на неопределенную дату по производственным причинам.

Ранее УНИАН писал про три громких скандала с главными героями шоу "Холостяк".

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