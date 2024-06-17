Марина Боржемская переживает из-за ошибок прошлого.

Экс-супруга известного боксера Вячеслава Узелкова - тренер Марина Боржемская - рассказала о своей личной жизни. Она рассекретила, свободно ли ее сердце после развода.

Тренер призналась, что пока возле нее нет любимого мужчины. Вместе с тем Марина опровергла все слухи о романах, которые ей приписывали. По ее словам, она до сих пор переживает, что ошибки прошлого могут повториться в новых отношениях.

"Каждый мужчина, который появляется в моем Instagram, который со мной пьет кофе, или кто-то идет рядом, или с кем-то поужинала - все думают, что это он. Пока это не он, но для меня - это вызов позволить себе (отношения - УНИАН) и какая я буду в них. Это тоже определенное испытание, потому что я боюсь допускать те ошибки, которые я допускала. Впрочем, я почему-то уверена, что этого не буду делать, потому что я с собой уже договорилась. Я познакомилась с новой Мариной и что-то достала из того подросткового возраста с чертиками в глазах и бешеной жаждой жизни и приключений. То, что я приобрела за это время - уметь правильно отдавать и брать", - отметила тренер.

Боржемская говорит, что ей сложно найти мужчину, а потом приспособиться к совместной жизни с ним. Знаменитость уже наладила свой быт, поэтому кого-то другого трудно подпустить к себе. Однако спортсменка убеждена, что все изменится, когда она встретит настоящую любовь.

"Это очень сложно, потому что когда ты длительное время находишься одна, тебе становится комфортно. Ты привыкаешь. У тебя есть определенные обязанности перед собой, детьми, есть собственное пространство, время и график, в котором тебя все устраивает. Просто ты понимаешь, что когда придет твой человек, то будешь подстраиваться", - добавила Марина.

К слову, Боржемская была в браке с Узелковым 20 лет. У них родилось двое детей: сын Роберт и дочь Оливия. В 2018 году звездные супруги объявили о разводе.

Напомним, ранее Марина Боржемская трогательно поздравила сына с днем рождения.

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