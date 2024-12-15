Екатерина поздравила сыночка с особым праздником.

Жена певца Виктора Павлика блогер Екатерина Репяхова поделилась трогательными архивными кадрами со своим 3,5-летним сыном Михаилом.

На видео, опубликованном в Instagram, можно увидеть маленького Мишутку в разные периоды его жизни: от первых дней после рождения до настоящего времени. Екатерина также показала трогательные моменты, где Виктор Павлик нежно целует сына.

"Любимому сыночку сегодня 3,5 годика. Лучшие 3,5 года в моей жизни. Я благодарна за каждый наш день, за каждую минутку. Ты, сыночек, мой самый лучший", - написала Репяхова под видео.

Подписчики Екатерины были растроганы этими кадрами и засыпали ее комплиментами и пожеланиями счастья для ее семьи.

Реакция соцсетей:

"Искренние поздравления!"

"А вы поете? Голос такой красивый!"

"Вы - хорошая мама!"

"Пусть Михасик растет здоровеньким и счастливым казачком. При таких заботливых родителях и быть не может иначе"

"Очень милый, способный, умный, нежный мальчик! Пусть растет здоровеньким и счастливым"

"Солнышко маленькое!"

"Очень красивый!"

"Пусть растет здоровым!"

Кто такой Виктор Павлик

Виктор Павлик - известный украинский певец, композитор и автор песен, который получил известность благодаря своему неповторимому голосу и эмоциональным выступлениям. За свою карьеру он выпустил многочисленные хиты, которые стали классикой украинской эстрады. В 2011 году был номинирован на премию YUNA в категории "Лучший исполнитель" за достижения в музыке за 20 лет. Виктор Павлик отец троих детей.

Напомним, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в 2024 году.

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