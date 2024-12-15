Жена певца Виктора Павлика блогер Екатерина Репяхова поделилась трогательными архивными кадрами со своим 3,5-летним сыном Михаилом.
На видео, опубликованном в Instagram, можно увидеть маленького Мишутку в разные периоды его жизни: от первых дней после рождения до настоящего времени. Екатерина также показала трогательные моменты, где Виктор Павлик нежно целует сына.
"Любимому сыночку сегодня 3,5 годика. Лучшие 3,5 года в моей жизни. Я благодарна за каждый наш день, за каждую минутку. Ты, сыночек, мой самый лучший", - написала Репяхова под видео.
Подписчики Екатерины были растроганы этими кадрами и засыпали ее комплиментами и пожеланиями счастья для ее семьи.
Реакция соцсетей:
- "Искренние поздравления!"
- "А вы поете? Голос такой красивый!"
- "Вы - хорошая мама!"
- "Пусть Михасик растет здоровеньким и счастливым казачком. При таких заботливых родителях и быть не может иначе"
- "Очень милый, способный, умный, нежный мальчик! Пусть растет здоровеньким и счастливым"
- "Солнышко маленькое!"
- "Очень красивый!"
- "Пусть растет здоровым!"
Кто такой Виктор Павлик
Виктор Павлик - известный украинский певец, композитор и автор песен, который получил известность благодаря своему неповторимому голосу и эмоциональным выступлениям. За свою карьеру он выпустил многочисленные хиты, которые стали классикой украинской эстрады. В 2011 году был номинирован на премию YUNA в категории "Лучший исполнитель" за достижения в музыке за 20 лет. Виктор Павлик отец троих детей.
Напомним, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в 2024 году.