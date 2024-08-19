Она поздравила мальчика с личным праздником.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о празднике в семье. Оказалось, что сегодня, 19 августа, ее младший сын Данил празднует свой день рождения. Мальчику исполнилось 3 года.

По случаю праздника она решила опубликовать архивные фото с беременности и трогательный момент первой встречи с сыном.

"Наш мальчик, наш самый нежный мальчик, наш Данил, с Днем рождения, с твоими трехлетием! Три года назад я везла себя в роддом, Данил решил родиться на 38 неделе, что было абсолютной неожиданностью. С полугода началась большая война и Данил рос в переездах, новых знаниях о ракетах и тревогах, но мы делали все, чтобы каждый день был счастлив несмотря на все. Нет таких слов, чтобы описать, как мы благодарны Вселенной, что ты у нас есть, как ты каждый день бежишь на встречу и эти моменты я хочу запомнить на всю жизнь", - написала Екатерина в своем Instagram.

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Она также вспомнила, как в роддом взяла с собой среднего сына Ивана, ведь в тот день ее муж Юрий Горбунов был на работе.

Но через некоторое время начались роды и Екатерина стала многодетной мамой.

"Я хотела девочку, но уже просила прощения у тебя, что расстроилась, ведь ты самый лучший мальчик в мире! Спасибо, что ты выбрал нас", - добавила телеведущая и показала фото именинника в первые минуты рождения и сейчас.

К слову, Юрий Горбунов также публично поздравил сыночка в Instagram так:

"Ровно 3 года как в 5:05 утра, 19 августа, на Яблочный спас, я перерезал тебе пуповину! Наш самый младший! Наш ангелочек! Наш Данил! Наш умник, который начал разговаривать в два годика! Мы с мамочкой самые счастливые, что ты у нас есть! Расти здоровым, сын, в мирной, богатой и цветущей Украине".

Напомним, недавно известный украинский певец Олег Михайлюта впервые показал 14-летнего сына и публично обратился к нему.

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