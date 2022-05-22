Ефросинина едва сдерживала слезы, когда рассказывала о подарке от мужа.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала подарок от мужа Тимура Хромаева, который он ей сделал в момент их прощания на границе.

В новом выпуске "Взрослых девочек", посвященном войне, Ефросинина рассказала, что вместе с детьми перебралась за границу, чтобы обезопасить их от ужасов войны.

Ее супруг провожал их до границы, и на прощание повязал ей желто-синюю ленту, которую он носил на своем рюкзаке с 2014 года.

"Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась. Когда мы прощались на границе, он мне ее повязал, и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", - рассказала Маша со слезами на глазах.

По словам Ефросининой, она до сих пор носит эту ленту, так как считает ее своим оберегом.

Напомним, ранее Маша Ефросинина объяснила, почему муж запретил ей возвращаться в Украину.

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