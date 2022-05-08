Сейчас звезда находится в Варшаве.

После того как РФ полномасштабно напала на Украину 24 февраля, многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома. Телеведущая Маша Ефросинина взяла детей и уехала сначала во Львов, а потом в Польшу. Сейчас она хотела бы вернуться домой, однако ее муж Тимур Хромаев запретил это делать. Об этом Маша рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

Ефросинина говорит, что нередко делится со своим супругом желанием вернуться на Родину. Однако Тимур отговаривает ее, аргументируя это тем, что хочет для своей семьи нормальной жизни.

"Он сказал: "Ты должна оставаться там, потому что я начал видеть, что разгладилось твое лицо, что твои глаза наконец-то избавились от страха, паники, того ужаса за все, что происходит, что я видел, пока мы были на западе Украины", - поделилась телеведущая.

Также Маша говорит, что убеждает своих подписчиц и подруг, которые выехали из Украины, не спешить домой и не возвращаться до победы Украины.

"Вы вернетесь уже с живыми взглядами, с живой энергией, чтобы возвращать Украину к жизни", - резюмировала Мария.

Напомним, представители Финляндии на Евровидении The Rasmus перепели песню Kalush Orchestra.

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