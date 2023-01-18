Такой украинскую певицу видят только самые близкие.

Телеведущая Маша Ефросинина, которая тесно общается с певицей Олей Поляковой, показала ее фото, сделанное дома, когда рядом не было стилистов, гримеров и камер. На снимке Полякова сидит в кресле, укутавшись в плед. В описании к публикации Маша Ефросинина рассказала о дружбе с исполнительницей и поздравила ее с днем рождения.

"Хочу, чтобы все сегодня знали, что ты очень добрая и отзывчивая. Что твоей честности могут поучиться все, кто себя за таких только выдает, ведь это большая смелость — уметь говорить в лицо, что думаешь. Я лично учусь у тебя легче реагировать на обиды от других, умению легко прощать. Но главное, чему ты учишь меня всю великую войну — уметь наслаждаться моментом счастья, даже если он короткий", - написала Маша.

Дружба Поляковой и Ефросининой

Еще несколько лет назад знаменитости не могли похвастаться тем, что они дружат, ведь Оля Полякова обижалась на Машу Ефросинину из-за колких высказываний в свой адрес на одном из шоу. Подробнее об этой обиде Оля вспомнила в недавнем интервью:

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"Я всегда к тебе была очень расположена. Помнишь, ты делала проект "Маша"? Я к тебе пришла. Я была к тебе так расположена, а ты меня под**бывала всю съемку, и вообще ты тогда была злая и неприятная. Потом я пошла к тебе на передачу… Я пошла, и ты в той программе была со мной снова злая. Ты сидела, давала мне оценки. Очень ты мне там не понравилась".

В 2021 году появился их первый общий проект под названием "Взрослые девочки". Там артистки обсуждали актуальные темы, делились своим жизненным опытом и мнением. С началом полномасштабного вторжения съемки на некоторое время пришлось прервать, но потом Оля и Маша нашли в себе силы вернуть его, но уже с другими, более актуальными для украинцев темами.

В 2022 году Полякова и Ефросинина попали в "языковой скандал". Тогда знаменитости в своем шоу заявили, что не планируют переходить на украинский, поскольку им удобнее и проще выражать эмоции на русском. После волны хейта и осуждения они все же начали выпускать проект на государственном языке.

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