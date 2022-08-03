Народный артист Украины Павел Зибров прокомментировал высказывание Оли Поляковой и Маши Ефросининой о том, что они не могут перейти на украинский язык в программе "Взрослые девочки". Зибров уверен, что обе знаменитости могут говорить на государственном. Подробнее о своей позиции он рассказал в интервью Алине Доротюк.
"Пусть не рассказывают сказки, что сложно. Ефросинина и Полякова прекрасно говорят… Над ними не будут насмехаться. Даже если на суржике кто-то где-то скажет первый раз… Так что переходите и не стесняйтесь того. Полякова, слышишь меня? Ефросинина, говори на нашем языке, на родном! Русский сейчас не в моде. Все. Совсем не в моде. И надолго", - высказался Зибров.
Сам же Павел с детства говорит на украинском и практически не переходит на русский.
Напомним, резко негативно отнесся к заявлению Поляковой и Ефросининой о языке и певец Арсен Мирзоян. Он заявил, что все должны были начать говорить на государственном еще в 2014 году.