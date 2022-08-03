Знаменитости ранее заявляли, что не могут перевести свою программу "Взрослые девочки" на украинский язык, потому что не всегда могут красочно выражать свои эмоции.

Народный артист Украины Павел Зибров прокомментировал высказывание Оли Поляковой и Маши Ефросининой о том, что они не могут перейти на украинский язык в программе "Взрослые девочки". Зибров уверен, что обе знаменитости могут говорить на государственном. Подробнее о своей позиции он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Пусть не рассказывают сказки, что сложно. Ефросинина и Полякова прекрасно говорят… Над ними не будут насмехаться. Даже если на суржике кто-то где-то скажет первый раз… Так что переходите и не стесняйтесь того. Полякова, слышишь меня? Ефросинина, говори на нашем языке, на родном! Русский сейчас не в моде. Все. Совсем не в моде. И надолго", - высказался Зибров.

Сам же Павел с детства говорит на украинском и практически не переходит на русский.

Напомним, резко негативно отнесся к заявлению Поляковой и Ефросининой о языке и певец Арсен Мирзоян. Он заявил, что все должны были начать говорить на государственном еще в 2014 году.

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