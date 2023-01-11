Знаменитости давно вместе ведут YouTube-шоу "Взрослые девочки", но только сейчас стало известно, что в их дружбе все не так идеально.

Украинская певица Оля Полякова впервые призналась, что между ней и Машей Ефросининой в прошлом был конфликт. Оля сказала, что злилась Машу за то, что та обидела ее на одном из шоу. Подробностями исполнительница поделилась в новом выпуске программы "Взрослые девочки":

"Я всегда к тебе была очень расположена. Помнишь, ты делала проект "Маша"? Я к тебе пришла. Я была к тебе так расположена, а ты меня под**бывала всю съемку, и вообще ты тогда была злая и неприятная. Потом я пошла к тебе на передачу… Я пошла, и ты в той программе была со мной снова злая. Ты сидела, давала мне оценки. Очень ты мне там не понравилась".

Полякова добавила, что именно эти обиды стали причиной того, что она долго не соглашалась идти на интервью к Ефросининой. Затем она согласилась, но в назначенный день не пришла. Маша и команда ждали певицу около восьми часов.

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"Я доехала и поняла, что не могу идти к тебе на интервью. Не могу и не хочу. Это было впервые, когда я реально понимала, что тебя подставила. И я где-то тебе отомстила, если честно", - вспомнила Оля.

Отметим, что сейчас у певицы и телеведущей дружеские отношения. Они уже не первый год ведут YouTube-шоу "Взрослые девочки", где обсуждают актуальные темы. После полномасштабного вторжения они переформатировали в свой проект и стали говорить о последствиях войны и бытовых изменениях после 24 февраля 2022 года.

Напомним, Полякова рассмешила портретами Киркорова и Королевой в туалете.

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